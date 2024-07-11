2024-07-11 11:42:07 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت موعد بدء انخفاض درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، تنشط الرياح على فترات ابتداءاً من الأقسام الغربية مسببة تصاعد الغبار […]

ظهرت المقالة الفرن العراقي: محافظة جنوبية تلامس حراراتها عتبة الـ52 مئوية غدا أولاً على ايشان.