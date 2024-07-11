قرابة تريليون دينار إيرادات الكمارك بالنصف الأول من 2024

2024-07-11 12:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

احصى مدير عام الهيئة العامة للكمارك، حسن العكيلي، اليوم الخميس، قيمة الإيرادات المالية للكمارك خلال النصف الأول من العام الحالي، وفيما توقع وصولها لـ2 تريليون دينار نهاية 2024، تطرق الى منافذ إقليم كردستان. وقال العكيلي في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، إن الهيئة بعد شهر حزيران من العام الحالي، تم اقفال حسابات النصف الأول من 2024، وصل حجم الايراد الى 948 ونصف مليار دينار خلال ستة أشهر فقط. وأضاف، ان العام الماضي سجلت الكمارك إيرادات بقيمة تريليون و33 مليار دينار، لافتاً الى انه من الممكن أن يصل حجم الايراد الى 2 تريليون دينار نهاية العام الحالي. وبشأن منافذ إقليم كردستان، أوضح مدير عام هيئة الكمارك، أن بعض البضائع تدخل عبر منافذ إقليم كردستان، والتي تذهب ايراداتها الى حكومة الإقليم بنسبة كبيرة، وقد تتجاوز حتى البضائع التي تدخل عبر المنافذ الاتحادية.