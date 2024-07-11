توقف صادرات العراق من الوقود الى لبنان

2024-07-11 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، عن إيقاف تصدير الوقود الى لبنان.

وقال المرسومي في إيضاح على منصة فيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، إن "شركة سومو أوقفت تصدير الوقود المخصص لإنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان".

وأضاف ان "سبب الإيقاف هو عدم دفع ثمن شحنات زيت الوقود الثقيل المصدرة من قبل الجانب اللبناني".

من جانبه اكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض في تصريحات صحفية، أن "لبنان سيقع في عتمة شاملة قريباً، والكهرباء ستنقطع كلياً عن مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، إذا لم يُسارع مجلس النواب إلى إصدار قانون يسمح لمصرف لبنان بتحويل أموال لدفع كلفة الوقود العراقي".

وأوضح "إننا تواصلنا مع إدارة مطار بيروت كي تكون مستعدة لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة في حال لم تحلّ مشكلة الوقود العراقي".

ومنذ ثلاث سنوات، أبرمت الحكومتان العراقية واللبنانية اتفاقاً بتزويد لبنان بالوقود لإنتاج الطاقة ليرفع من ساعات التغذية التي لا تتجاوز السبع ساعات في اليوم.