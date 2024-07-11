رئيس الوزراء يؤكد اعتزاز العراق بالعلاقة المتميزة مع البحرين

2024-07-11 12:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اعتزاز العراق بالعلاقة المتميزة مع البحرين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، سفير مملكة البحرين لدى العراق خالد أحمد المنصور، بمناسبة تسلمه مهامّ عمله، إذ رحب به متمنياً له النجاح في مهمته".

وأوضح، أن "اللقاء، شهد استعراض أوجه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الصعد والمجالات، إذ نقل السفير الى رئيس الوزراء، تحيات ولي عهد البحرين سموّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والحكومة البحرينية، ورغبته في توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها، وعلى وجه الخصوص في مجال النقل الجوي، وإمكانية فتح خطوط جوية ناقلة جديدة بين المنامة، وعدد من المدن العراقية الأخرى".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، الى "اعتزاز العراق بالعلاقة المتميزة مع البحرين، والعمل المستمر على توسعتها ضمن توجه الحكومة نحو التكامل الاقتصادي، وتقوية العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".