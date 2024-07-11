2024-07-11 12:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، لاستبدال التحالف الدولي لمكافحة داعش بعلاقات ثنائية الدول المشاركة فيه.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إننا "إلتقينا صباح اليوم السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن، وباركنا له ولبلاده نجاح الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما شددنا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ سيادة العراق".

واكد على "أهمية إنهاء ملف التحالف الدولي لمكافحة داعش، وقلنا بأهمية استبدال هذا التحالف بعلاقات ثنائية بين العراق وبعض دوله مبنية على أساس المصالح المشتركة والعلاقات الثنائية"، مشددا على "أهمية دعم انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي، وقلنا إن التجربة أثبتت حاجة المنطقة والعالم لاستقرار العراق".

ودعا الحكيم لـ"إنهاء حرب الإبادة الجماعية في غزة وعلى المجتمع الدولي الانتصار لما تبقى من قيم إنسانية وقوانين وأعراف دولية ينتهكها الكيان الاسرائيلي الغاصب بقتله الأطفال والنساء وكبار السن وهدم مساكنهم على رؤوسهم".