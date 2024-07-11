القاضي زيدان وشواني يبحثان القضايا المتعلقة بعمل القضاء ووزارة العدل

2024-07-11 12:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، مع وزير العدل خالد شواني القضايا المتعلقة بعمل القضاء ووزارة العدل.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم الخميس، وزير العدل خالد شواني".

وأضاف البيان، ان "اللقاء ناقش القضايا القانونية التي تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل".