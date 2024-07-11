2024-07-11 12:36:06 - المصدر: منصة إيشان

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات محمد المسعودي، اليوم الخميس، أن الحكومة تستعد لافتتاح عدد من المستشفيات بسعات مختلفة، خلال الفترة المقبلة. وقال المسعودي في تصريحٍ خصَّ به “إيشان”، إن “الحكومة الحالية رفعت شعار تقديم الخدمات، ولأجل ذلك فإننا نعمل على مشاريع كثيرة وفي مجالات متعددة، ومنها فك الاختناقات وتفعيل ما تلكأ من المشاريع في […]

ظهرت المقالة بسعة 400 سرير.. مستشار رئيس الحكومة محمد المسعودي لـ”إيشان”: مستشفيات جديدة ستدخل الخدمة أولاً على ايشان.