إدارة نادي الطلبة تهدي قميص الفريق للفنان كاظم الساهر

2024-07-11 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمار

قدم عضو الهيئة الإدارية لنادي الطلبة ومشرف الفريق السابق حيدر مقصود فانيلة الفريق الأول للفنان كاظم الساهر كهدية رمزية كونه واحداً من أهم المشجعين للنادي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس أن" عضو الهيئة الإدارية لنادي الطلبة ومشرف الفريق السابق حيدر مقصود أهدى فانيلة الفريق الأول للفنان الكبير كاظم الساهر كونه واحداً من أهم المشجعين للنادي الطلابي منذ أيام شبابه، من جهته عبر الساهر عن سعادته الكبيرة مؤكداً أن الطلبة كان ولا يزال في القلب وأنه يتأمل أن يرى عودة الطلاب الى منصات التتويج وأن يعود قوياً كما كان بحسب وصفه، معبراً عن شكره وتقديره على هذه الالتفاتة المميز".