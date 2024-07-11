وزارة الشباب تبحث مع نظيرتها القطرية إعداد برنامج تعاون مشترك

2024-07-11 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

ناقشت وزارة الشباب والرياضة مع نظيرتها القطرية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة السابعة للجنة القطرية العراقية المشتركة للتعاون، التي جرت في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن :إن" الدورة شهدت توقيع محضر مشترك بين وزيري التجارة في البلدين الشقيقين تضمن العديد من أوجه التعاون في مختلف المجالات ومنها الشباب والرياضة."

وأضاف حسن أن" الجانبين بحثا إعداد برنامج تعاون مشترك لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة قبل ستة أعوام بين البلدين، بما يعزز الأواصر الشبابية والرياضية بين الجانبين، ويسهم في دعم البرامج التي تخدم الواقعين الشبابي والرياضي".