ارتفاع درجات الحرارة بشكل حارق في كاليفورنيا

2024-07-11 12:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

ادى ارتفاع درجات الحرارة الحارقة في ولاية كاليفورنيا الى اشعال الحرائق في الغابات، في حين يشهد العالم أعلى درجات الحرارة، مقارنة بالاعوام السابقة. تجاوزت درجة الحرارة في وادي الموت بولاية كاليفورنيا 50 درجة مئوية، مما تشير إلى طقس خطير على الأميركيين والعالم. بعد أقل من مرور شهر على بدء فصل الصيف، واجه معظم الأميركيين والكنديين الطقس الأكثر سخونة في حياتهم. تم تحذير ملايين الأشخاص في غرب الولايات المتحدة من ارتفاع مزيد في درجات الحرارة خلال الأيام الأولى من شهر تموز، بينما أدت الحرارة والرطوبة في الأجزاء الشرقية من البلاد إلى تعقيد الوضع كثيرا. وحذر رئيس بلدية كاليفورنيا/ ايريك ادمقائلا: "