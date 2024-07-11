السباحة العراقية تنعى المدرب الدولي عبد الأمير الضاحي

2024-07-11 13:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توفي اليوم الخميس، مدرب المنتخبات الوطنية للسباحة عبد الأمير الضاحي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للألعاب المائية، هاشم الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن المدرب الضاحي قد أصيب بمرض عضال أدى إلى وفاته.

وأوضح الاتحاد العراقي في بيان نعيه للمدرب الدولي، أن الضاحي قدم خدمات جليلة للسباحة العراقية والأردنية على حد سواء، حيث عمل كمدرب لمنتخب الأردن أيضًا.

وعبد الأمير الضاحي، مدرب المنتخب الوطني العراقي للسباحة والمدرب السابق لمنتخب الأردن، وُلد في عام 1958، وأقام دورات تدريبية في مجالات السباحة والعلاج بالماء (هيدرو ثيرابي)، وحاصل على شهادة تدريب من ألمانيا.

يمارس الضاحي، تدريب وتعليم السباحة وعلاج الإصابات الرياضية والتأهيل الرياضي بالماء، ويملك خبرة طويلة تمتد لستة عشر عامًا في ألمانيا، حيث حصل على شهادات موثقة من الاتحاد الألماني للسباحة وأكوافتنس، وعمل في مسابح هالة وبرلين ومديرية مسابح برلين.