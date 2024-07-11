مقارنة بالعامين الماضيين.. ذي قار تعلن انخفاض نسبة الإصابات بالحمى النزفية

2024-07-11 13:24:01 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباح

أعلن مدير المستشفى البيطري في محافظة ذي قار، محمد عزيز، اليوم الخميس، انخفاض نسبة الإصابات بمرض الحمى النزفية منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى الآن في المحافظة مقارنة بالعامين الماضيين.

وقال عزيز، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة ذي قار سجلت 27 إصابة بمرض الحمى النزفية منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى الآن، وهي أفضل بكثير من العام الماضي 2023، والذي بلغ عدد الإصابات فيه 80 إصابة، أما عدد الإصابات في عام 2022 فبلغ أكثر من 100 إصابة".

وأضاف، أن "مرض الحمى النزفية انتشر في عموم المحافظة وتسبب بوفاة 4 أشخاص"، مبيناً أن "أكثر المناطق بعدد الإصابات قضاء الشطرة".

وأوضح، أن "انخفاض نسبة الإصابات في المحافظة يعود لجهود إدارة البيطرة، فضلاً عن استخدام مادة (الدلتمترين) لرش الحظائر وتغطيس الأغنام والماعز بهذه المادة، للقضاء على الوسيط الناقل المسبب لهذا المرض وهي حشرة القراد".

وأشار إلى، أنه "تم تشكيل 41 فرقة توعوية في مختلف مناطق المحافظة، لنشر الوعي الصحي بين طبقات المجتمع، منهم القصابون ومربو المواشي وربات البيوت والمواطنون بشكل عام، لتقليل الإصابة بالمرض".