وزيرا الداخلية العراقي والإيراني يصدران من المنذرية جملة من التوصيات لإنجاح العمل المشترك

2024-07-11 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

التقى وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، نظيره الإيراني أحمد وحيدي في منفذ المنذرية الحدودي، فيما اصدر الوزيران جملة من التوصيات لإنجاح العمل المشترك في الزيارات الدينية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن وزيرها الشمري "أجرى، اليوم الخميس، زيارة مشتركة مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي لحدود منفذ المنذرية في محافظة ديالى ويقابله منفذ خسروي في الجانب الإيراني، يرافقهما قائد قوات الحدود العراقية وعدد من القادة والضباط والشخصيات من الجانبين".

وأضافت أن "هذه الزيارة تأتي للاطلاع ميدانياً على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، وكذلك زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وآلية العمل لتسهيل مهمة دخول الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة".

وبينت ان "الوزيرين اصدرا جملة من التوصيات التي تسهم في إنجاح العمل المشترك لهاتين المناسبتين بما يسهم في انسيابية حركة الزائرين وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم".