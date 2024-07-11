إعلان السليمانية بلا نازحين وغلق المخيمات كافة.. الوجبة الأخيرة عادت إلى صلاح الدين

2024-07-11 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد مدير فرع وزارة الهجرة والمهجرين في المنطقة الشمالية سامر مشكور، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، عودة آخر وجبة من النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وقال مشكور في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق فقد تم غلق المخيمات بالسليمانية بشكل كامل، وعودة آخر وجبة لمناطقهم في محافظات صلاح الدين والمحافظات الأخرى".

وأضاف أن "السليمانية الآن بلا نازحين، ومن يعيش من العوائل في المدينة لم يعد نازحا، وفي دهوك هنالك إقبال كبير على منحة العودة وأكثر من 3 آلاف عائلة سجلت على العودة لمناطقها وأغلبها من سنجار".

وأشار مشكور إلى أن "السليمانية أبدت تعاونا كبيرا في غلق ملف النازحين ويجب شكرهم على احتضانهم هذه العوائل طيلة الفترة الماضية، ولم تحصل أي مشكلة في إعادة جميع العوائل سواء من مناطق يثرب أو عزيز بلد أو أي منطقة أخرى".

وأكد مسؤول فرع وزارة الهجرة والمهجرين في المنطقة الشمالية سالم مشكور، يوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، أن الأسبوع المقبل سيشهد غلق جميع المخيمات في محافظة السليمانية.

وقال مشكور في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "يتم تعويض جميع العوائل النازحة بمبلغ 4 ملايين دينار، ولم يتم إجبارهم على مغادرة السليمانية، أو مدن الإقليم الأخرى"، مشيراً الى أن الأسبوع المقبل سيتم غلق جميع المخيمات في السليمانية".

وأضاف أن "مهمة وزارة الهجرة تنتهي بإخراج العائلة النازحة من المخيم، وهي من تقرر العودة لمناطقها الأصلية، أو اختيار منطقة أخرى، أو البقاء في السليمانية، ومن يبقى يخرج من سجلات النازحين".

وأشار إلى أنه "بخصوص عوائل جرف الصخر هنالك مباحثات لإعادتهم، أما النازحين من يثرب ومناطق صلاح الدين، فأنه تمت إعادتهم ولم تحصل أي مشكلة أمنية".

وأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، في وقت سابق، قرب إعلان خلو محافظة السليمانية من المخيمات، فيما أشارت إلى عدم تسجيل خروق أمنية في أي منطقة عاد إليها النازحين.