مكونات كوردستان تدعو لزيادة مقاعد الكوتا في الانتخابات التشريعية للإقليم

2024-07-11 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عدّ وزير الاقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، يوم الخميس، تحديد خمسة مقاعد للمكونات في الانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان قليلة من حيث العدد، مطالبا باعادة مقاعد الكوتا كما كانت في السابق 11 مقعدا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع بعض الممثلين السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني بشأن مقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات في اقليم كوردستان وهم: الكلدان، والتركمان، والسريان، والآشوريين.

وقال خلال المؤتمر، إن "المقاعد الخمسة التي تم تحديدها للمكونات، من ناحية العدد قليلة"، مبينا أن "تقسيم هذه المقاعد على أساس الجغرافيا خاطئ ايضا، والتقسيم سياسي أكثر".

وأضاف "نحن ناقشنا في اجتماع اليوم أن مقاعد الكوتا التي تم تحديدها للمكونات قليلة، وطالبنا باعادتها الى الى وضعه السابق بـ11 مقعدا، لأن ما تم تحديده وفعله هو في الأساس سياسي وخاطئ.