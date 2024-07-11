نجم أتلتيكو مدريد يحسم قراره بشأن الاعتزال الدولي

2024-07-11 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حسم أنطوان غريزمان نجم منتخب فرنسا وأتلتيكو مدريد، قراره بشأن مستقبله مع الديوك بعد الخروج من قبل نهائي بطولة يورو 2024.

وقال غريزمان في تصريحات أبرزتها شبكة GFFN الفرنسية، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، انه "لا تزال لدي الرغبة في مواصلة مشواري مع المنتخب".

وأكد النجم الفرنسي أنه "لم يقدم أداء جيدا مع الديوك في انطلاقة مشوارهم بالبطولة"، لافتا إلى أنه "حاول التأقلم على اللعب في أكثر من مركز".

ويعد أنطوان غريزمان (33 عاما) القائد الثاني لمنتخب فرنسا بعد زميله كيليان مبابي نجم ريال مدريد البالغ من العمر 25 عاما.

وبدأ غريزمان مشواره الدولي مع منتخب فرنسا في 2014 حيث سجل 44 هدفا في 135 مباراة.

ويستعد نجم أتلتيكو مدريد لمشوار فرنسا في بطولة دوري أمم أوروبا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المصدر: وكالات



