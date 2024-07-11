2024-07-11 13:54:06 - المصدر: منصة إيشان

استدعت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، التي يقودها الجمهوريون، 3 من كبار مساعدي البيت الأبيض، اليوم الخميس، للإدلاء بإفاداتهم فيما يتعلق بصحة الرئيس جو بايدن، العقلية. واستدعت اللجنة كبير مساعدي السيدة الأولى جيل بايدن، أنتوني برنال، ونائب رئيس الأركان آني توماسيني، وكبير المستشارين آشلي ويليامز، وفق ما أورد موقع Axios. وطلبت اللجنة التي يقودها […]

ظهرت المقالة مجلس النواب الأمريكي يستدعي 3 من كبار موظفي بايدن للتحقيق بشأن “صحته العقلية” أولاً على ايشان.