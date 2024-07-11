نجوم الجوية والمحترفون يتأخرون عن الالتحاق بالأولمبي العراقي ومدير المنتخب يوضح

2024-07-11 14:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح المدير الاداري للمنتخب الاولمبي العراقي جبار هاشم، يوم الخميس، أسباب تأخر التحاق عدد من نجوم نادي القوة الجوية والمحترفين بالمنتخب الاولمبي.

وقال هاشم في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين الذين يغيبون الآن عن المعسكر التدريبي هم اللاعبون فوق السن القانوني، وعدد من المحليين والمحترفين".

وأضاف، أن "لاعبي الجوية فوق السن القانوني سيتوجهون الى فرنسا للالتحاق بالوفد يوم 12 من الشهر الحالي وهم: ايمن حسين، وابراهيم بايش، وسعد ناطق، كما سيلتحق معهم من الجوية ايضا علي جاسم، ومصطفى سعدون".

وأوضح هاشم أن "اللاعبين سينطلقون من بغداد للتوجه الى فرنسا والالتحاق بتدريبات المنتخب الاولمبي استعدادا لاولمبياد باريس".

وأكد مدير المنتخب الاولمبي ، بان "المحترفين لم يصل منهم سوى يوسف الامام، وبلند ازاد"، مستدركا ان "اللاعب المحترف يوسف الامين سيصل غدا الى باريس ، أما حسين علي يصل يوم 19 او 20 من الشهر الجاري".

واشار الى ان "لاعبي نادي الأمانة سيلتحقون بالمنتخب يوم 14 او 15 من الشهر الجاري وهما: حسن عباس، ورضا فاضل لإرتباطهما بمباراة مصيرية أمام النفط في دوري النجوم" موضحا ان "فوزهم يبقي امالهم في البقاء بدوري النجوم والخسارة تقصي الامانة".