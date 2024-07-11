رئيس اللجنة الأولمبية يؤكد دعمه لاتحاد بناء الأجسام

2024-07-11 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، على حرص اللجنة في دعم أصحاب الإنجاز العالي، جاء ذلك خلال استقباله، رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام فائز عبد الحسن.

وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" مفتن أثنى على النجاحات التي يحققها اتحاد بناء الأجسام من خلال النتائج المتميزة لأبطاله على الصعد العربية والقارية والدولية، وأيضاً من خلال استضافته لمختلف البطولات، مثمناً الإنجازات الكبيرة المتتالية التي تحققت على يد أبطال اللعبة في الآونة الأخيرة، مؤكدا حرص اللجنة الأولمبية على دعم أصحاب الإنجاز العالي، وتوفير مختلف سبل النجاح والتميز لجميع الاتحادات الوطنية".

وأضاف أن"رئيس اللجنة الأولمبية استمع لشرح مفصل قدّمه فائز عبد الحسن عن واقع رياضة بناء الأجسام في العراق، مستعرضاً أبرز المعوقات التي تتعرض لها، وما تحتاجه من أجل النهوض بها".