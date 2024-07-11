غرفة التجارة الإيرانية تحذر من خسارة السوق العراقية

2024-07-11 14:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حذر رئيس غرفة التجارة الإيرانية صمد حسن زاده، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، من خسارة السوق العراقية خلال الأشهر المقبلة من السنة.

وقال زاده في تصريح صحفي، إن "عدم إمكانية الاستفادة من خدمات النظام المصرفي العراقية ترفع من أسعار منتجات إيران التصديرية بنسبة 20-25٪ تقريبًا"، محذرا أنه "في حال استمرت مشاكل تحويل الأموال على هذا النحو، فلن تتمكن إيران من التواجد في السوق العراقي خلال الأشهر القليلة المقبلة".

واضاف انه "في ظل الوضع الحالي للاقتصاد الإيراني، الذي يمر بإحدى أحلك أزماته، تلعب الغرف المشتركة دورًا مهمًا في تطوير الصادرات والعلاقات التجارية مع الدول الأجنبية"، مبينا انه "بفضل علاقاتها الجيدة، تمكنت الغرف المشتركة من حل بعض مشاكل التجار الإيرانيين، بما في ذلك مشاكل إصدار تأشيرات العمل، وجعل مسار التجارة الخارجية أكثر سلاسة".

وبين انه "يتم إجراء دراسات لمواءمة برامج الغرف المشتركة وتحسين أدائها"، موضحا أن "مجلس إدارة غرفة إيران في قيد دراسة المطالب الرئيسية للغرف المشتركة، بما في ذلك عضوية عدد من ممثليها في وفود غرفة إيران، وتسليم الأمور المتعلقة بإرسال وقبول الوفود وحضور المعارض الأجنبية للغرف المشتركة، ومراجعة معايير تصنيف الغرف المشتركة، وتقديم المساعدة المالية للغرفة من الغرف المشتركة بناءً على التصنيف الجديد، وما إلى ذلك".

وشدد زاده على أن "هذه المقترحات تم الاتفاق عليها في غرفة إيران ونريد أن نقف بجانب الغرف المشتركة، نحن مصممون على تطوير أكبر عدد ممكن من الغرف المشتركة"، لافتا الى أنني "أعتقد أنه مع انتخاب الرئيس الجديد واهتمامه بالتواصل مع القطاع الخاص، ظهرت الآن فرصة جيدة لتعاون الغرفة والغرف المشتركة مع الحكومة، وهو ما ينبغي استغلاله".

وفي معرض إشارته إلى أن ثلث صادرات إيران تذهب إلى العراق، أكد: قد نفقد السوق العراقي في أقرب وقت بسبب المشاكل التجارية بين إيران والعراق.

وشدد على "ضرورة تدخل الغرف المشتركة في التجارة بين البلدين وتهيئة الظروف حتى نتمكن من العمل بشكل تعاوني في أسواقها".

بدوره، أشار النائب الدولي لغرفة إيران التجارية، حامد عسكري، إلى ان "الاجتماعات التي يعقدها لجنة تخطيطه مع رؤساء الغرف المشتركة وقد تصب جهودنا على تقليل المسافة بين الغرف المشتركة والغرفة الإيرانية قدر الإمكان".

وأكد انه "لحسن الحظ، هذا العام، وبدعم من مجلس الإدارة، تضاعفت ميزانية الغرف المشتركة أربع مرات في العام الماضي، وهو ما سيكون خبرًا جيدًا لهذه الغرف".

كما رأى أمين الغرفة المشتركة الإيرانية العراقية، جهانبخش سنجابي، أن "هناك العديد من الأعمال الموازية المتعلقة بواجبات الغرف المشتركة من قبل المنظمات والغرف في جميع أنحاء البلاد، والتي تحتاج إلى التحقيق والتخطيط".

وقالت أمينة الغرفة المشتركة الإيرانية البرازيلية، هاجر نظامي، انه "يجب على النائب الدولي للغرفة الإيرانية أن يحاول الحصول على مقعد في اللجان الاقتصادية المشتركة".

المصدر: وكالات