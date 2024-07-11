الصحة العراقية تحذر أصحاب المحال التجارية من عرض بضائعهم تحت الشمس

2024-07-11 14:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، أصحاب المحال التجارية من عرض المواد الغذائية والمشروبات على الأرصفة وتحت الشمس، مؤكدة أن عقوبات ستطال المخالفين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "استناداً إلى المادة 96 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ونظام الأغذية رقم 29 لسنة 1982 وتعديله رقم 4 لسنة 2011، ننذر محال بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد على الأرصفة وغيرها تحت أشعة الشمس وبشكل غير صحيح".

وأضافت أن عرضها بهذه الطريقة "يحمل مخاطر صحية على المواطنين، ويجب خزنها وعرضها في أماكن مطابقة للشروط الصحية وبما يؤمن استمرار صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأكدت الوزارة "ستقوم فرق الرقابة الصحية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بعد أسبوعين من تاريخ هذا الإنذار بحملات رقابية صحية مكثفة واتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق المخالفين من أصحاب تلك المحال وفق قانون الصحة العامة".