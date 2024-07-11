وزير التخطيط يبحث مد خط جديد لسكك الحديد من منطقة الشعيبة الى البصرة

2024-07-11 14:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الخميس، مع فريق تأهيل سكك الحديد الحالية، مد خط جديد من منطقة الشعيبة الى محافظة البصرة. وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته الاقتصاد نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعا لفريق تأهيل سكك الحديد الحالية، في اطار الخطوات العملية لتنفيذ مشروع طريق التنمية. وأشار إلى، أن جرى خلال الاجتماع الذي حضره مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الفنية محمد الدراجي، ووكيلا وزارتي التخطيط والنقل، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الاقسام في وزارات المالية والتخطيط والنقل والاسكان والبلديات، مناقشة مراحل واليات وتكاليف تاهيل خطوط السكك الحديدية الموجودة حاليا، الممتدة من محافظة البصرة الى بغداد، ومن بغداد الى منفذ فيشخابور بمحافظة نينوى، مع مد خط جديدة من منطقة الشعيبة الى محافظة البصرة. وتابع، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة اليات ادراج المشروع، والتخصيصات المالية المطلوبة، وتكليف وزارة النقل باعداد المخططات والتصاميم وفقا للمقاطع المحددة للسكك الحديدية.