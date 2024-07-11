2024-07-11 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة اسامة السعد، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري سيزور محافظة البصرة اليوم، فيما أشار الى ان الزيارة ستركز على متابعة المنافذ الحدودية والأمن في المحافظة.

وقال السعد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" وزير الداخلية سيصل البصرة اليوم لمتابعة الخطة الامنية ليوم العاشر من محرم ومتابعة الوضع الأمني في عموم المحافظة، فضلا عن التركيز على استعدادات المنافذ الحدودية لاسيما منفذي "سفوان والشلامجة" لتسهيل دخول الوافدين من الخارج الى العتبات المقدسة لزيارة العاشر من محرم والاطلاع على خطة الزيارة الأربعينية والية تفويج الزائرين من دول الجوار، لافتا الى ان" الوزير سيعقد سلسلة اجتماعات مع القادة الأمنيين في المحافظة".

الى ذلك قال رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة البصرة أسعد الفريجي، ان وزير الداخلية سيصل مساء اليوم الى المحافظة، فيما اعتبر زيارته روتينية واعتيادية وتجري دائما خلال شهر محرم.

وأوضح الفريجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الخطة الأمنية لمحافظة البصرة اطلقها المحافظ اسعد العيداني باعتباره رئيس اللجنة الأمنية، وزيارة الوزير تركز على الملف الأمني لمحافظة البصرة".

وأضاف، ان" خصوصية الزيارة تاتي مع دخول الأيام العشرة الأولى لشهر محرم وسيطلع الوزير على استعدادت الاجهزة الأمنية لشهر محرم، فضلا عن استعدادات المنافذ لاستقبال الزائرين الوافدين إلى العراق لزيارة العتبات المقدّسة خلال العاشر من محرم أو الزيارة الأربعينية".