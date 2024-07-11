اللاعب "المعجزة" على رادار سان جيرمان

2024-07-11 14:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، بأن نادي باريس سان جيرمان يسعى جاهدا لضم النجم الصاعد لامين يامال من برشلونة، فيما اشارت الى ان النادي يستعد لدفع مبلغ ضخم قد يصل إلى 300 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وأشارت التقارير الصحفية، الى انه "على الرغم من أن برشلونة يرفض التفريط في موهبته الشابة، إلا أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني قد تجعله يدرس العرض المغري من باريس سان جيرمان".

ويعتبر يامال، الذي سيبلغ 17 عامًا السبت المقبل، أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، وقد لفت الأنظار بأدائه المتميز مع برشلونة.

ويأمل باريس سان جيرمان في ضم يامال لتدعيم صفوفه الهجومية، خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في مركز الجناح الأيمن.

وقاد يامال منتخب بلاده لنهائي يورو 2024، بهدف رائع قد يكون الأجمل في البطولة، في مرمى فرنسا، في مباراة انتهت بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات



