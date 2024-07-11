سوق العراق يتداول أسهما بأكثر من ثلاثة مليارات دينار خلال اسبوع

2024-07-11 14:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول ثلاثة مليارات سهم بمبلغ مالي قدره ثلاثة مليارات دينار في أربع جلسات نظمها خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز الجاري.

ووفقا للمؤشر الأسبوعي للسوق، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت (3) مليارات دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (878.45) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (904.16) نقطة، محققا بذلك ارتفاعا مقداره (2.84%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (999.03) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1016.57) نقطة، محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.73%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (2227) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.