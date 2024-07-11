2024-07-11 14:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنذاراً لأصحاب محال بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد تحت أشعة الشمس، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة.

وذكر بيان لوزارة الصحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا إلى المادة 96 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ونظام الأغذية رقم 29 لسنة 1982 وتعديله رقم 4 لسنة 2011، تنذر وزارة الصحة محلات بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد على الأرصفة وغيرها تحت أشعة الشمس وبشكل غير صحيح، وما يحمله هذا الأمر من مخاطر صحية على المواطنين بوجوب خزنها وعرضها في اماكن مطابقة للشروط الصحية وبما يؤمن استمرار صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأضاف البيان، أن "فرق الرقابة الصحية ستقوم بالتنسيق مع الجهات الامنية بعد أسبوعين من تاريخ هذا الإنذار بحملات رقابية صحية مكثفة واتخاذ الاجراءات القانونية والعقابية بحق المخالفين من اصحاب تلك المحلات وفق قانون الصحة العامة".