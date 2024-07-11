رئيس الوزراء للسفير الأسترالي: العراق يتوجه نحو تفعيل العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة

2024-07-11 14:42:01 - المصدر: واع

‏ بغداد ـ واع

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجه العراق نحو تفعيل العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير أستراليا لدى العراق غلين مايلز بمناسبة استلام مهام عمله، ورحب بالسفير الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه".

واوضح، ان "اللقاء، شهد بحث العلاقات بين البلدين، والتطلع نحو توسعة التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك في القطاع الزراعي والتقنيات الحديثة للرّي ومواجهة تحديات المناخ، والفرص المتاحة لعمل الشركات الأسترالية في العراق والتسهيلات المتوفرة لإقامة شراكات بناءة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى "توجّه العراق نحو تفعيل العلاقات الثنائية، مع الدول الصديقة التي أسهمت في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأهمية التعاون الثنائي المثمر في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة التحالف".