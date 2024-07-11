رئيس الجمهورية: حريصون على تذليل جميع العقبات في مشوار أسود الرافدين نحو المونديال

2024-07-11 14:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الخميس، حرصه على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه أسود الرافدين في مشوارهم نحو بلوغ مونديال 2026، ودعمه اللا محدود لتوفير الأجواء المناسبة وتهيئة سُبل الإعداد الأمثل لتحقيق حلم الجماهير الرياضية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، ورئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال".

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان، "أهمية اعتماد برامج وخطط مستقبلية لاستثمار طاقات الشباب، والمساهمة في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، مع تعزيز دور المؤسسات الرياضية وتطوير قطاع الرياضة".

وأبدى "حرصه على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه أسود الرافدين في مشوارهم نحو بلوغ مونديال 2026، ودعمه اللا محدود لتوفير الأجواء المناسبة، وتهيئة سُبل الإعداد الأمثل لتحقيق الحُلم الذي تنشده الجماهير الرياضية"، داعياً الوزارة والاتحاد إلى "تعزيز التنسيق والتعاون بينهما لأجل تحقيق هذا الحلم".

وأعرب عن "امنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخبنا الأولمبي ورياضيينا المشاركين في أولمبياد باريس، وتحقيق نتائج إيجابية".

من جانبه، استعرض وزير الشباب والرياضة "برامج وجهود الوزارة في تطوير المنشآت والمرافق الرياضية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الشبابية".

بدوره، قَدَّمَ رئيس اتحاد الكرة، "رؤيته بخصوص إعداد منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات المقبلة وعلى وجه الخصوص التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم".

وثَمَّن وزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة "اهتمام الرئيس وطروحاته القيّمة التي تصب في صالح تطوير قطاع الرياضة، ومنتخباتنا الوطنية وصولًا بها إلى منصات التتويج".