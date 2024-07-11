الصحة تحذر من عرض المواد الغذائية والعصائر تحت اشعة الشمس

2024-07-11 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، من عرض المواد الغذائية والعصائر تحت اشعة الشمس.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استنادا إلى المادة 96 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ونظام الأغذية رقم 29 لسنة 1982 وتعديله رقم 4 لسنة 2011، انها تنذر محلات بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد على الأرصفة وغيرها تحت أشعة الشمس وبشكل غير صحيح وما يحمله هذا الأمر من مخاطر صحية على المواطنين بوجوب خزنها وعرضها في اماكن مطابقة للشروط الصحية وبما يؤمن استمرار صلاحيتها للاستهلاك البشري".

واضافت ان "فرق الرقابة الصحية ستقوم بالتنسيق مع الجهات الامنية بعد أسبوعين من تاريخ هذا الإنذار بحملات رقابية صحية مكثفة واتخاذ الاجراءات القانونية والعقابية بحق المخالفين من اصحاب تلك المحلات وفق قانون الصحة العامة".