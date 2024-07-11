مجلس بغداد عن "الازدحامات" رغم بناء الجسور الجديدة: أمر طبيعي ومؤقت

2024-07-11 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، استمرار الازدحامات في شوارع العاصمة رغم بناء الجسور، بأنه أمر طبيعي فيما قال إنها "ازدحامات مؤقتة".

واوضح عضو المجلس علي المشهداني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الجسور الجديدة التي يجري بناؤها في العاصمة ستحد بشكل كبير من الاختناقات المرورية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن بغداد تحتاج الى المزيد من الاهتمام بملف الطرق".

وبين المشهداني ان "حدوث ازدحامات في بعض المناطق التي فيها اعمال بناء الجسور، امر طبيعي وهذه الازدحامات هي مؤقتة، والعمل مستمر على مدار (24) ساعة بهدف الإنجاز السريع لتلك المشاريع، واكيد المواطن يدرك ان هذا العمل هو من اجل تطوير مدينته وحل ازمة الاختناقات التي تشهدها مناطق بغداد منذ سنين طويلة جداً، دون أي حلول".

وأعلن وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، يوم الثلاثاء، (9 تموز 2024)، عن افتتاح مجسر النسور غربي العاصمة بغداد أمام حركة المركبات الليلة.

وقال ريكاني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "لانتهاء الاعمال في مجسر النسور وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بافتتاح أي جزء يكتمل من المشروع تسهيلاً لحركة المواطنين، ‏سيتم افتتاح مجسر ساحة النسور امام الحركة هذه الليلة".

ولفت الى، ان "الاعمال ستستمر في الانفاق الثلاثة التي ستفتتح تباعاً".

يشار الى ان مشروع تصميم وتنفيذ وتطوير ساحة النسور (أكبر مشاريع الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية ببغداد)، عبر إنشاء جسور و أنفاق و انشاء مجسر فوق خط السكة باتجاه تقاطع أم الطبول، و توسعة الطرق المجاورة لمسار المشروع.