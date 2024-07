2024-07-11 14:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نشر صندوق الإسكان في ذي قار اليوم الخميس قوائم بأسماء المقترضين المتعثرين في سداد أقساط قروضهم، محذرا إياهم من اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم التسديد. ووفقا لإعلان رسمي للصندوق اطلع عليه شبكة اخبار الناصرية، فقد تم منح المقترضين المتعثرين مهلة لتسديد المبالغ المستحقة عليهم. وفي حال...

The post بالاسماء: صندوق اسكان ذي قار يحذر المقترضين المتعثرين من بيع عقاراتهم وحجز أموالهم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.