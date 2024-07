2024-07-11 14:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أقدم شخص يبلغ من العمر 45 عامًا على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله وسط قضاء الناصرية، وفقًا لمصدر في شرطة محافظة ذي قار. وأشار المصدر في تصريح شبكة اخبار الناصرية إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مشاكل عائلية دفعته إلى إنهاء حياته.وقد تم العثور على...

The post انتحار أربعيني وسط الناصرية بسبب مشاكل عائلية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.