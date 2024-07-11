البنك المركزي العراقي يبيع 270 مليون دولار في مزاد اليوم

2024-07-11 15:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الخميس، أكثر من 270 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاد اليوم 270 مليوناً و387 ألفاً و731 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 247 مليوناً و77 ألفاً و731 دولاراً، مرتفعة بنسبة 91% عن المبيعات النقدية البالغة 23 مليوناً و310 آلاف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ اثنين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 8 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 4 شركات.