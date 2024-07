2024-07-11 15:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تصدرت مدينة الناصرية قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت 50.5 درجة مئوية، وفقًا لجدول نشرته محطة بلاسيرفيلي في كاليفورنيا الأمريكية. وجاءت البصرة في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 50 درجة مئوية، تلتها العمارة في المرتبة الرابعة بـ 49.6 درجة مئوية. ويعزى...

The post الناصرية تتصدر قائمة أعلى درجات الحرارة عالمياً بـ 50.5 درجة مئوية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.