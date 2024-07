إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة نارية وعجلة بسوق الشيوخ

2024-07-11 15:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أصيب شخصان بجروح متفاوتة إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وعجلة صالون على جسر البطاط وسط قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية. وأفاد مصدر في شرطة ذي قار بأن الحادث وقع نتيجة السرعة المفرطة لسائق الدراجة النارية، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. واكد...

