مستشار حكومي: شبكة الإعلام العراقي تسهم بشكل فاعل بنشاطات وبرامج يرعاها رئيس الوزراء

2024-07-11 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، عدنان إبراهيم السراج، اليوم الخميس، قرب انطلاق النشاطات الكشفية في عموم العراق، فيما أكد أن شبكة الإعلام العراقي ستسهم في تنوير الرأي العام وتوضيح المساهمة الجدية للمتلقين من الرأي العام لهذه النشاطات.

وقال السراج، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أجرينا اليوم، زيارة إلى شبكة الإعلام العراقي، والتقينا برئيس الشبكة كريم حمادي"، مبيناً أن "الشبكة تساهم مساهمة جدية بشخص رئيس الشبكة كريم حمادي، في العديد من اللجان التي يرعاها رئيس الوزراء مثل الأمن التربوي والصحة المدرسية التي أخذت مدارات بعيدة في مسألة تتعلق بنشر الوعي بين المواطنين والمساهمة في هذه النشاطات التي يرعاها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "شبكة الإعلام العراقي اليوم، تعيش فرصة مناسبة بوجود رئيسها كريم حمادي، والتعاون المثمر مع مكتب رئيس الوزراء ومكتب مستشار التربية والتعليم"، مؤكداً أن "هذا التعاون انتقل إلى برامج ومناهج سوف يتم تنسيقها مع شبكة الإعلام من أجل الترويج لهذه الفكرة، وهذه المبادرات لجعل الرأي العام أمام التصورات التي يقوم بها المكتب في هذين المجالين في الأمن التربوي والصحة".

ولفت إلى أن "النشاطات الكشفية ستنطلق قريباً ضمن برنامج شامل وواسع في كل أنحاء العراق بما فيه إقليم كردستان، والتي ستساهم الشبكة مساهمة جدية وفاعلة في تنوير الرأي العام وتوضيح المساهمة الجدية للمتلقين من الرأي العام لهذه البرامج التي يرعاها رئيس الوزراء".

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