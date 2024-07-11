خلاف يفتك بجلسة كركوك الأولى.. طلب بإبقائها مفتوحة ورأي باستحالة رفعها مع شرط وحيد

2024-07-11 15:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، عن تفاصيل جلسة مجلس محافظة كركوك الأولى، فيما لفت الى ان خلافًا حصل بين الكتل خلال انعقاد الجلسة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" حسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يفترض عقد الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك ، وبالفعل حضر جميع الأعضاء إلى بناية المحافظة".

وأضاف، انه" حسب القانون يفترض أن يفتتح أكبر الأعضاء سنًا وهو راكان سعيد الجبوري، الجلسة، الذي كان يشغل منصب المحافظ، ولكن حصل خلاف من بين الكتل".

وأشار الى إن" الجبوري طلب غلق جلسة بعد فتحها لإبقاء زمام أمور بيده، إلا أن ⁠الكتل السياسية طلبت جعل الجلسة مفتوحة اليوم وبدأ الحوار ".

وأوضح المصدر، إنه" وفقًا لرأي القانونيين فأنه من المستحيل أن يتم غلق الجلسة، لكون القانون ينص على انتخاب رئيس للمجلس بأول جلسة.

وكان مصدر سياسي افاد، اليوم الخميس، بعقد مجلس محافظة كركوك أولى جلساته.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "مجلس محافظة كركوك عقد اليوم أولى جلساته منذ انتخابه"، مبينا ان "رئيس السن راكان الجبوري ترأس الجلسة".

وأضاف ان "الجبوري دعا باقي الأعضاء للحضور إلى قاعة انعقاد جلسة مجلس محافظة كركوك".

وبين ان "الجبوري غادر القاعة الان بعد انعقاد الجلسة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.