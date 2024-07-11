فشل انعقاد جلسة مجلس كركوك ومصدر يكشف السبب

2024-07-11 15:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي، يوم الخميس، بفشل انعقاد جلسة مجلس محافظة كركوك، التي دعا لعقدها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جميع أعضاء المجلس الـ16 حضروا إلى مكان انعقاد الجلسة، لكن 8 منهم دخلوا القاعة و8 آخرين لم يدخلوا"، مبينا أن "سبب الخلاف هو أن الأعضاء الـ8 الذين لم يدخلوا طالبوا بإبقاء الجلسة مفتوحة بعد انتهائها ليتم حسم مسألة المحافظ خلال 30 يوما".

وأضاف أن "الاعضاء الـ8 الذين دخلوا القاعة أرادوا أن يتم اغلاق الجلسة بعد عقد جلسة بدء مهام أعضاء المجلس وبذلك يكون مفتاح عقد الجلسة المقبلة بيد المحافظ الحالي راكان الجبوري".

وأول أمس الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك في يوم الخميس المقبل، الموافق 11 تموز 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهراً في بناية مجلس المحافظة.

يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.