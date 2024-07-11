راصد جوي يبشر العراقيين بانحسار الكتلة الحارة وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية

2024-07-11 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي واثق السلامي، يوم الخميس، انحسار الكتلة الهوائية الحارة وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية في البلاد اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال السلامي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، "غدا الجمعة بداية لنهاية وانحسار الكتلة الحارة عن اجواء البلاد تدريجيا حيث يبدأ تحول الرياح الى شمالية غربية، ثم تتناقص نسب الرطوبة، وكتم الأجواء مع ذلك تستمر الأجواء الحارة نهارا".

وأضاف أن "المرتفع الجوي يضعف قليلا بسبب نزول علوي شمالي شرقي، وبالتالي تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض يوم السبت ومابعده حيث تعود الاجواء الصيفية الاعتيادية".