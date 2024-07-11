2024-07-11 15:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن رئيس مجلس الجنوب في لبنان هاشم حيدر عن حجم الأضرار في القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي، مؤكدا أن الخسائر المادية بلغت حتى الآن مليارا و700 مليون دولار. وقال حيدر إن”حجم الأضرار بلغ حتى الآن 3000 وحدة سكنية مهدمة بشكل كامل وجزئي، 12000 وحدة سكنية تعرضت لأضرار جسيمة، 20000 وحدة أضرار طفيفة،، وإجمالي […]

ظهرت المقالة لبنان يقدر خسائره بمليار و700 مليون دولار جراء القصف الإسرائيلي أولاً على ايشان.