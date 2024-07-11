2024-07-11 15:48:07 - المصدر: منصة إيشان

وجهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنذاراً لأصحاب محال بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد تحت أشعة الشمس، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة. وقالت الوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان” أنه “استنادا إلى المادة 96 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 […]

ظهرت المقالة الصحة تُنذر أصحاب محال المواد الغذائية: لا تعرضوا بضائعكم تحت أشعة الشمس أولاً على ايشان.