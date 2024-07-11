التربية تسمح للطلبة الراسبين بالسادس الابتدائي والثالث المتوسط بأداء امتحانات الدور الثاني

2024-07-11 16:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هيئة الراي في وزارة التربية صوتت بالسماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الصف الثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول للعام الدراسي (2023-2024) بأداء امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد الدروس التي رسبوا فيها".

وكانت وزارة التربية، قررت، الأربعاء (3 تموز 2024)، السماح للتلاميذ الراسبين بالصفوف الأربعة الأولى الابتدائية أداء امتحانات (الدور الثاني).

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم، إن "هيئة الراي في وزارة التربية، صوتت على السماح لتلاميذ الصفوف الأربعة الأولى في الدراسة الابتدائية المنتظمين منهم (حصراً) الذين رسبوا في امتحانات (الدور الأول) للعام الدراسي 2023-2024، بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا بها، أداء امتحانات (الدور الثاني)".

وأضافت، إن "هذا القرار جاء مراعاةً لشريحة تلاميذ الصفوف الابتدائية الأولى وتشجيعاً لهم على مواصلة دراستهم وعدم كسر الجانب النفسي في شخصيتهم مع بداية مسيرتهم التعليمية".