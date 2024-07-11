2024-07-11 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) ، المتعلق بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية".