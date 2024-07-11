الدولار يغلق على ارتفاع أمام الدينار في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

2024-07-11 16:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم الخميس، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149100 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع للدولار في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد قد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فقد بلغ سعر البيع 149800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.