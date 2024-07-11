2024-07-11 16:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، قراراً يخص الراسبين في السادس الابتدائي والثالث المتوسط. وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لمنصة “إيشان”، إن “هيئة الرأي في الوزارة صوتت بالسماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الصف الثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول للعام الدراسي (2023-2024) بأداء امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد الدروس التي رسبوا […]

ظهرت المقالة التربية تسمح لطلبة السادس ابتدائي والثالث متوسط “الراسبين” بأداء امتحانات الدور الثاني أولاً على ايشان.