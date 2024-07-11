كربلاء المقدسة: خطة النقل لزيارة عاشوراء ستؤمن انسيابية الوصول إلى داخل المدينة

2024-07-11 16:54:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيميأعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم اليساري، اليوم الخميس، عن إتمام خطة النقل الخاصة بزيارة عاشوراء بالتعاون مع الوزارات الساندة، فيما بين أن خطة هذا العام ستؤمن انسيابية الوصول إلى داخل المدينة.وقال اليساري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة تتضمن فتح عدة مرائب على محاور المحافظة الثلاثة وكذلك داخل المدينة وهذا الأمر سيمكن السيارات من الوصول إلى المناطق القريبة من حرم الإمام الحسين (ع) كون الخطة مرنة وذات انسيابية على جميع المحاور".وأوضح اليساري، أن "لدينا مقراً مسيطراً يتابع الشوارع والتقاطعات عبر كاميرات نصبت على جميع محاور محافظة كرببلاء المقدسة وكراجاتها لمراقبة سير خطة النقل".وبيّن اليساري، أن "الجهات الساندة تتضمن وزارات الداخلية والدفاع والتجارة فضلاً عن وزارة النقل المعنية بهذا الملف، وستعمل مع محافظة كربلاء في تنفيذ خطة النقل لهذا العام" لافتاً إلى "تهيئة سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة في الطرق والمحاور الرئيسة لمحافظة كربلاء المقدسة".وأكد، أن "المحافظة على أتم الاستعداد لتنفيذ خطة النقل في زيارة العاشر من محرم الحرام لهذا العام".