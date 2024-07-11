البيئة تعلن إشراك الشباب في البرنامج الخاص بالتغيرات المناخية

2024-07-11 16:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمة

أكد مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب علي هلال، اليوم الخميس، ان المجلس وضع الخطط والبرامج والمشاريع التي تخص التغيرات المناخية ودمج الشباب في هذا المجال، فيما اشارت وزارة البيئة، الى إشراك الشباب في البرنامج الخاص بالتغيرات المناخية وانضمام العراق إلى اتفاقية باريس.

وقال مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب علي هلال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس وضع الخطط والبرامج والمشاريع التي تخص التغيرات المناخية ودمج الشباب في هذا المجال"، مبيناً أن "الشباب الفاعل والنشط بمجال البيئة له رؤى وأفكار خصبة وابتكارية، ويحاول المجلس الأعلى للشباب مساعدتهم على أن ترى تلك الأفكار والمقترحات النور من خلال مساعدتهم إدارياً وفنياً ومالياً ودمج رؤاهم وقواهم ".

وتابع: "لدينا تعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية، وأجرينا تعميماً عالي المستوى من مكتب رئيس الوزراء لجميع الجهات من أجل التعاون وإبداء المساعدة الممكنة".

فيما قالت نائب وزير البيئة، اكتفاء الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة البيئة داعمة لفئة الشباب لأنهم أساس بناء المستقبل، ومن خلالهم يتم الانطلاق لضمان عراق مستدام أخضر والتخلص من كل السلبيات التي تخص التغيرات المناخية".

وأضافت أن "الانطلاقة ستكون من خلال هؤلاء الشباب، ونحن كوزارة بيئة مستعدون لتدريبهم، وكذلك الانطلاق مع البرنامج الخاص الذي يخص التغيرات المناخية وانضمام العراق إلى اتفاقية باريس، إذ سنشرك هؤلاء الشباب ليكونوا هم المؤسسون في هذه المجالات"، لافتة إلى أن "الوزارة ترسم الطريق للطاقات المتجددة والآليات النظيفة ونقل التكنولوجيا الحديثة لضمان الحد والتقليل من كل ما يشوه المناخ".