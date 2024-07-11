البافاري يعلن عن صفقة جديدة

2024-07-11 16:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الخميس (11 تموز 2024)، عن صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر النادي البافاري في بيان، أنه "تعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا قادما من فولهام الإنجليزي"، مبينا أن "عقد اللاعب مدته 4 مواسم ينتهي في صيف 2029".

من جانبه اكد الخبير في سوق الانتقالات بأوروبا فابريزيو رومانو أن "الصفقة كلفت خزينة بايرن ميونخ 50 مليون يورو بخلاف الحوافز المادية".

وقال بالينيا بعد التوقيع إنه "حلم تحقق وأنا فخور بذلك، إنه من أسعد أيام حياتي"، مشيرا الى انه "يتطلع إلى أجواء ملعب أليانز أرينا والفوز بالألقاب وسأبذل كل جهد لتحقيق ذلك".

وسيرتدي بالينيا القميص رقم 16 مع بايرن ميونخ.

المصدر: وكالات