2024-07-11 17:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: في حادث مأساوي، انتشلت فرق الإنقاذ في ذي قار جثتي شابين لقيا حتفهما غرقًا في نهر الغراف بقضاء الإصلاح، شرق مدينة الناصرية. واكد شهود عيان لشبكة اخبار الناصرية ان الشاب الأول، البالغ من العمر 18 عاما، كان يسبح في النهر عندما جرفته التيارات المائية القوية، أما الشاب...

