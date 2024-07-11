قيصر الغناء طلابي للنخاع.. الساهر يتغنى بحب الأنيق وحسين سعيد

2024-07-11 17:24:03 - المصدر: قناة الاولى

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أكد قيصر الغناء العربي كاظم تشجيعه لنادي الطلبة منذ بدايات تأسيسه ولغاية الأن..

عضو الهيئة الإدارية لنادي الطلبة ومشرف الفريق السابق حيدر مقصود وكذلك عضو مجلس ادارة النادي السابق وائل الاعنزي أهديا فانيلا الفريق الأول للفنان الكبير كاظم في لبنان الذي رحب بهذه المبادرة واثنى عليها كثيرا.

وبحسب ما نشر حيدر مكصود على صفحته تلشخصية فقد عبر الساهر عن سعادته الكبيرة، مؤكداً أن الطلبة كان ولا يزال في القلب وأنه يتأمل أن يرى عودة الطلاب الى منصات التتويج وأن يعود قوياً كما كان.

وأضاف أن الساهر لم يكتف بذلك بل راح يتغنى باسطورة الفريق حسين سعيد وزاد بالقول مازحا انه من الصعوبة ارتداء الرقم 10..



